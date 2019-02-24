جزائر بوتفليقة (2) … بقلم / رمضان عبدالسلام

حين كتبت عن جزائر بوتفليقة،و أنا أكتب عن بوتفليقة الذي قاد نهوضها من كبوتها و اخرجها من بحيرة الدم التي غطست فيها، كنت أقول أن الوفاء لبوتفليقة هو تحقيق رغبته في ان يموت و هو رئيساً لها ، كمكافأة له ، و لن تكون رئاسته لها في الوضع الصحي الذي يظهر عليه إلا شرفية…

أليس في الجزائر برلمان ينوب عن الشعب و حكومة يستطيعان القيام بأعباء الرئيس حين عجزه ؟

ثم أليس القانون يضمن للناس أن تحول ، إذا أرادت، بين الرئيس و رغبته؟

لماذا تلجأ الناس للتظاهر – و هو حالة فوضى إذا أريد به معارضة أو تحقيق نية أو رغبة يمكن تحقيقها بالقانون، و تترك القانون ؟

كم كنت اتمنى أن غادر بوتفليقة رئاسة الجزائر حين انجز سلمها و تركها للجزائريين ليعززوه و يقووها أو يخربوه و يعيدوها إلى هوانها الذي كانت عليه قبل أن ينتشلها؛ و لكن الرئيس المحب للجزائر آثر أن يستمر و يعطيها عمره حبا لها و ليس طمعاً في مكسب، فبوتفليقة أزهد من الزاهدين في حياته …

بوتفليقة لم يخالف الدستور الذي أقره الجزائريون حين رغب الترشح للحكم و الرئاسة ، و لكن نفر من الجزائريين أصروا على أن يخالفوا الدستور و يلجأوا للفوضى لمنعه من الترشح ، مجرد الترشح!

ازعم أن أولئك النفر إنما تدفعهم عواطفهم و ليس حرصهم على الجزائر ، و إلا لماذا يخالفون الدستور و القانون و هم يستوفون “رغبتهم” بالذات و ليس بالقانون و يتركون القانون الذي يمكنهم من رغبتهم ليمنعوا رجلا يقول أريد الحكم و بيني و بينكم القانون؟

شعوبنا لا تحتاج إلى دستور و لا قوانين ، شعوبنا تحتاج إلى أن تصنع من جديد لتجيد استخدام الدستور و القانون … في الجزائر تشكك طائفة منها و هي التي تعارض بطريقة غير قانونية حق بوتفليقة القانوني في الترشح في دستور الجزائر الذي شاركت في صنعه و في قوانينها التي استندت إليه ، و تشكك في كل شيء له علاقة بمؤسسات الحكم المختلفة و تشاركها في ذلك كل شعوب العالم الثالث تقريبا، و هو سلوك من طبيعة الناس و لن يتغير كما يبدو … فالشعوب العالمثالثية، تصنع الدساتير و القوانين و حين تصطدم و رغباتها تنقضها و تعمل بخلاف قواعدها اشباعا للرغبات و ليس تحقيقا للعدالة و هي عادة كما يبدو جبلت عليها في خلقتها و ليس بوسعها التخلص منها مادامت تفترض سوء النوايا في الخصوم و تحكم بالشك و الظنون …

الدساتير و القوانين أعجز من أن تضبط حياة شعوب مثلنا لا تحفظ عهودها حتى مع آلهتها التي صنعتها. ألم تصنع العرب المشركة آلهتها من تمر و حين جاعت أكلتها ؟

قدر بوتفليقة الزاهد، و الوطني الفذ، أنه من أمة تحكم بالظنون ، و يسود فيها الجحود و النكران و حتى الغدر حين تشبع …

و قد يكون قدر الجزائر أن يدخلها نفر منها في الفوضى، كما صار بليبيا، دون موجب قانوني أو عرفي أو ديني …

فالخير للجزائريين أن يثقوا في دستورهم و قوانينهم و يحتكموا إليها إذا أرادوا أن يمنعوا بوتفليقة من الترشح ، لا أن يدخلوا بلادهم في الفوضى و يسقطوا النظام بينهم، لأنهم إذا فعلوا ذلك، حتما ، لن يجدوا في زمن قريب بوتفليقة لينجدهم …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا