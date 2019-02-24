سيميوني متهكما: خشيت الاحتفال بهدف موراتا تحسبا لإلغائه

أتليتكو مدريد تجاوز ضيفه فياريال بهدفين دون رد في الجولة 25 من الدوري الإسباني، مباراة شهدت تسجيل ألفارو موراتا أولى أهدافه بقميص أتليتكو.

وصرّح سيميوني بعد اللقاء: “عندما سجّل موراتا، شعرنا بالسعادة، ولكننا لم نعرف إن توجب علينا الاحتفال أم لا، بسبب الهدفين أمام ريال مدريد ويوفنتوس الذين تم إلغائهما رغم شرعيتهما”.

موراتا سجّل الهدف الأول، واحتفل بشكل طبيعي دون قيود بعد أن ظل هدفه قائما ولم يقم حكام الفيديو بمراجعته.

المهاجم الدولي الإسباني تحصّل على فرصة افتتاح سجله التهديفي مع أتليتكو في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد بالجولة 23 من الدوري الإسباني، إلا أنه ألغي بداعي التسلل، قرار أكدته تقنية حكم الفيديو.

لاحقا واجه موراتا نفس الموقف في مواجهة فريقه السابق الآخر: يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا قبل يومين، عندما سجّل هدفا ألغته تقنية الفيديو بداعي ارتكابه مخالفة على جورجيو كيليني.

أخيرا أمام فياريال تمكن موراتا من الاحتفال بشكل طبيعي بأول أهدافه مع فريقه الذي انتقل إليه في يناير قادما من تشيلسي.

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا