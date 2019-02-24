بالفيديو – ركلات الجزاء وخشبات المرمى تخطف لـ ريال مدريد فوزا صعبا من ملعب ليفانتي

ريال مدريد فاز بفضل هدفي كريم بنزيمة وجاريث بيل من علامة الجزاء، فيما سجّل روجر مارتي هدف ليفانتي الوحيد.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز 13.

ريال مدريد رد هزيمته أمام ليفانتي بنفس النتيجة في مباراة الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، وقتما كان جولين لوبيتيجي مدربا للفريق.

التهديد الخطير الأول في المباراة جاء بواسطة أصحاب الأرض، عندما سدد روجر مارتي على القائم الأيمن لـ ريال مدريد في الدقيقة 23، لتفوت فرصة التقدم لـ ليفانتي.

زميله روبير بيير هدد بدوره في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى ريال مدريد.

فينيسيوس جونيور بصم على الهجمة الأولى لـ ريال مدريد في الدقيقة التالية، بعد أن تلقى تمريرة بينية من كريم بنزيمة، سددها بقوة وتصدى لها أيتور فيرنانديز.

الجناح البرازيلي ظل مصدر الخطورة الأكبر، خصوصا عندما افتك الكرة من دفاع ليفانتي، وانفرد بالحارس، لكنه تعامل برعونة ليفقد الكرة.

في الدقيقة 42 أسفر الضغط المدريدي عن ركلة جزاء احتسبها الحكم إجناثيو إجليسياس فيانويفا بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، إثر لمسة يد على إينيس باردي.

القائد بنزيمة انبرى لتسديد الركلة بنجاح، مفتتحا التسجيل لريال مدريد، ومسجلا هدفه رقم 20 في مختلف البطولات هذا الموسم.

المهاجم الفرنسي سجّل 20 هدفا أو أكثر في 7 مواسم مختلفة منذ انضمامه لريال مدريد عام 2009، إنجاز غاب عن تحقيقه في الموسمين الماضيين.

وقبل انتهاء الشوط الأول مباشرة، ظهر مارتي مهاجم ليفانتي مجددا، وكاد أن يدرك التعادل، إلا أنه أصاب القائم للمرة الثانية في المباراة، لتنتهي الحصة الأولى على تقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

مارتي بدأ الشوط الثاني من حيث انتهى، فهدد مرمى الضيوف بعد ثوانٍ من استئناف اللعب، إلا أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أبعد الكرة.

ريال مدريد حاول الرد، فأطلق بنزيمة رأسية في الدقيقة 56، قبل أن يسدد فينيسيوس كرة مخادعة مرت مباشرة بجوار القائم في الدقيقة 59.

عقاب الإهدار تحقق في الدقيقة 60، عندما أدرك مارتي التعادل أخيرا لـ ليفانتي بعد عرضية من المزعج خوسيه لويس موراليس.

مارتي سجّل هدفه الأربعين في مسيرته مع ليفانتي، ليصير هدف الفريق في القرن 21.

المهاجم الإسباني سجّل هدفه العاشر في دوري هذا الموسم، وصار أول لاعب يسجل في شباك ريال مدريد بمباراتين مختلفتين هذا الموسم.

أما شباك ريال مدريد، فاهتزت في كل مبارياته الخارجية ببطولة الدوري هذا الموسم، باستثناء انتصاره الصعب على ويسكا بهدف دون رد.

ريال مدريد كاد أن يستعيد التقدم في الدقيقة 71 بهجمة مرتدة سريعة قادها فينيسيوس بكثير من الخفة، إلا أن تسديدته الأرضية وجدت تألقا لافتا من الحارس فيرنانديز الذي أبعد الكرة بصعوبة بالغة.

في الدقيقة 76، احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لـ ريال مدريد بعد تدخل على كاسيميرو من شيخ دوكوري، قرار أيدته تقنية الفيديو.

البديل بيل الذي دخل بديلا لـ بنزيمة في الدقيقة 74، احتاج إلى 4 دقائق على أرض الملعب ليسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء، ويعيد فريقه إلى المقدمة.

ريال مدريد تحصّل على 11 ركلة جزاء في مختلف المسابقات هذا الموسم، وترجمها كلها بنجاح.

الفريق الملكي هو أكثر من يتحصل على ركلات جزاء في الدوري الإسباني هذا الموسم، بواقع 8 ركلات.

في الدقيقة 87 تحصل ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد على بطاقة صفراء ثانية، وغادر الملعب مطرودا لأول مرة في مسيرته مع فريقه.

لم يكن الوحيد، إذ قام الحكم بإشهار بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة التالية في وجه روبن روتشينا لاعب ليفانتي الذي كان جالسا على دكة البدلاء بعد استبداله، ليخرج من الملعب تماما.

ليفانتي لم يقدر على إدراك التعادل، ليخرج ريال مدريد فائزا قبل يومين على مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء.

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