رامي مالك على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار| صور

وصل الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، على السجادة الحمراء برفقة النجمة العالمية الشهيرة لويس بوينتون إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، والمقام على مسرح دولبي في هوليوود.

وينافس مالك عن دوره في Bohemian Rhapsody المرشح لخمس جوائز أوسكار.

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