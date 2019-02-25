كارباخال ينغص أمسية الأوسكارز على جماهير أتليتكو مدريد

كارباخال شارك في انتصار فريقه على ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 25 من الدوري الإسباني، قبل أن يتفرّغ للتنغيص على أتليتكو.

أتليتكو نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر نصها:

“حانت ليلة حفل الأوسكار، أي الأفلام تفضلون؟”

ليرد كارباخال بتغريدة:

“أقترح مشاهدة فيلم من قلب العاشرة، وفيلم الحادية عشر. أمتلكهم شرائطهم”.

Os recomiendo la del “Corazón de la DÉCIMA” y “UNDÉCIMA”. yo las tengo hasta en dvd!! 😉

كارباخال يقصد الفيلم الذين أنتجهما ريال مدريد لكواليس المباراتين النهائيتين لدوري أبطال أوروبا 2014 و2016، والعامل المشترك بينهما هو تفوق ريال مدريد على أتليتكو.

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