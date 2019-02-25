كومباني: تمنيت عدم دخول كاباييرو.. وأريد أن أفعل دائما مثل كيبا عند استبدالي

سيتي ظفر بأولى ألقابه هذا الموسم بعد الفوز على تشيلسي في النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن لقطة المباراة ستظل رفْض كيبا أريزابالاجا الخروج ومخالفة أوامر مدربه ماوريسيو ساري بنهاية الوقت الأصلي.

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وصرّح كومباني للصحفيين بعد المواجهة: “أعلم مدى إجادة كاباييرو في التصدي لركلات الجزاء، المرة الأخيرة التي فزنا فيها بركلات جزاء ترجيحية كان هو السبب بتصدياته، ولذا لم أرغب في دخوله بنهاية الوقت الإضافي”.

كاباييرو لعب مع مانشستر سيتي ما بين 2014 و2017، وتصدى خلال هذه الفترة لـ 5 من أصل 11 ركلة جزاء سُددت عليه، كما تصدى لـ3 ركلات جزاء ترجيحية أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة 2016 وقاد سيتي للقب.

ويواصل كومباني مازحا بشأن رفض كيبا: “بالطبع لم أر تصرفا مماثلا من قبل، شخصيا أتمنى لو أستطيع فعل ذلك في كل مرة يتم استبدالي بها”.

وكان الإيطالي ساري قد دافع عن حارسه الإسباني في حديثه بعد المباراة، مشيرا إلى اعتقاده أن كيبا كان مصابا بشدٍ عضلي، وأن هذا السبب في رغبته وراء سحبه من الملعب قبل ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.

كما نشر كيبا بيانا عبر حسابه على “تويتر” فسّر خلاله “سوء الفهم” المحيط بالواقعة، مؤكدا على سلامته وجاهزيته لخوض ركلات الجزاء، الأمر الذي حاول إيصاله لمدربه الغاضب.

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