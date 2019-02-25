ايقاف مدير شركة إستثمارية لإرتكابه مخالفات

ايوان ليبيا – وكالات :

أحاطت هيئة الرقابة الإدارية فى طرابلس رئيس مجلس إدارة ” شركة ليبيا الحاضنة للاستثمار ” بإيقاف مدير عام الشركة في إطار الاختصاصات المسندة لها، بقانون إنشادها رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، متابعة وتقييم أداء الشركة إدارياً ، ومالياً وفنياً .

وفى كتاب صادر منذ عدة أيام كشفت الهيئة بأنه ومن خلال المتابعة والتقييم الذي تم بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيسها رقم (708) لسنة 2018 قد تبين وجود جملة من المخالفات والتجاوزات المنسوبة إلى مدير عام الشركة رمضان محمد بن حسن .

وأكدت الهيئة بأن هذه المخالفات ترقى إلى أن تكون من الجرائم الجنائية المعاقب عليها وفق قانون العقوبات وقانون الجرائم الإقتصادية رقم (2) لسنة 1979 م ، بشأن الجرائم الإقتصادية ، الأمر الذي أستوجب استصدار قرار من رئيس الهيئة رقم (78) لسنة 2019 م، يقضي بإيقاف بن حسن عن العمل إحتياطيا لمقتضيات المصلحة العامة.

وعلى إثره طالب الكتاب رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا الحاضنة للإستثمار بتسيير العمل وإدارة الشركة مؤقتاً، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح وضعها القانوني والمالي والإداري ، بما يضمن المحافظة على المال العام.

يشار إلى أن شركة ليبيا الحاضنة للإستثمار تابعة لهيئة تشجيع الاستثمار في أفريقيا فيما تتبع الأخيرة محفظة ليبيا أفريقيا التابععة بدورها للمؤسسة الليبية للإستثمار .

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