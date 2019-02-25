علاقة جوستين ترودو بالفضيحة الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

يشتبه في أن رئيس الوزراء الكندي تجاوز صلاحياته في محاولة إنقاذ شركة من كيبيك متهمة بالفساد في ليبيا، ما هي أصول هذه الفضيحة؟ وما هي تداعياتها على ترودو؟

يعود تاريخ القضية إلى 14 يناير 2019 ، تاريخ آخر تعديل وزاري لحكومة ترودو ، حيث تم نقل وزيرة العدل السابق جودي ويلسون-رايبولد من منصبها الهام إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى المتواضعة.

وشكلت عملية النقل نوعا من العقوبة ، حيث تكليف السيدة ويلسون ريبولد بوزارة أقل أهمية وأصغر بكثير ، علما أن كفاءة الوزيرة لم تكن موضع شك بالفعل.

لماذا تم نقل الوزيرة إلى منصب أقل؟



في يوم التعديل الوزري نفسه ، أصدرت وزير شؤون المحاربين القدامى الجديدة – وزيرة العدل سابقا – رسالة تؤكد فيها على أهمية الفصل بين السلطات.

وأصرت الوزيرة على موقعها الإلكتروني على استقلال وزير العدل ، الذي يتولي أيضا منصب المدعي العام في كندا. وفي ذلك الوقت ، لم يفهم أحد حقاً نية السيدة ويلسون ريبولد.

وقالت بهذا الخصوص في رسالتها المؤرخة في 14 يناير 2019 :”إن دور المدعي العام لكندا يتضمن مسؤوليات فريدة فيما يتعلق باحترام سيادة القانون وإقامة العدل.لذلك يتطلب المنصب بعض الاستقلالية. يجب أن يكون نظامنا القضائي بمنأى عن التدخل السياسي وأن يحافظ على أعلى مستوى من الثقة العامة ، وهو أحد أركان ديمقراطيتنا“.

في 7 فبراير ، نشرت جريدةThe Globe and Mail الكندية معلومات صادمة: مكتب جوستين ترودو قد يكون ضغط على الوزيرة لتعليق دعوى قضائية مرفوعة بحق شركة SNC-Lavalin. وهي واحدة من أكبر الشركات الهندسية في العالم ، ومقرها في مونتريال.وواجهت هذه الشركة اتهامات بالتدليس والرشوة في فبراير 2015 .

وكانت أنشطة الشركة في ليبيا موضوع تحقيق منذ فترة طويلة. ومن أبرز التهم الفساد والاحتيال.وتظهر تهم اليوم أن كندا”تواصل دعم التزاماتها الدولية والحفاظ على نزاهتها وسمعتها “، كما قال قائد الفرقة الكندي للدرك جيلس ميشاود في ذلك الوقت.

لهذا يمكننا أن نفهم خطاب السيدة ويلسون-رايبولد بشكل أفضل: كان مكتب رئيس الوزراء قد تجاوز صلاحياته بالتدخل في قضية قضائية.إذطلب أشخاص في حاشية جوستين ترودو أن تتوصل المدعية العامّة في كندا تسوية ودية مع شركة كيبيك.

في الوقت الذي يحظر القانون تدخل السلطة التنفيذية في مسألة تتعلق بالعدالة ، حتى لو كانت الحدود ضعيفة بين التدخل والعمل الحكومي.وبنشر رسالتها ، أرادت الوزيرة أن تنأى بنفسها عن مكتب جوستين ترودو.

وقد انطلقت الدعوى القضائية ضد الشركة في أكتوبر 2018 قبل أن يتم تجميدها إلى حد كبير.واتهمت شركة SNC-Lavalinبدفع 48 مليون دولار (32 مليون يورو) لمسؤولين في ليبيا.في الآونة الأخيرة ، استفاد اثنان من المسؤولين السابقين للشركة من تجميد المساطر بسبب التأخير الطويل.

علما أنه ، في كندا ، يحدد قرار المحكمة العليا مدة أقصاها 30 شهراً لإجراء محاكمة جنائية في المحكمة العليا.

فساد في ليبيا في قلب الفضيحة

وتتهم شركةSNC-Lavalin والشركات التابعة لها أيضا بالاحتيال على الدولة الليبية بمبلغ 130 مليون دولار كندي (87 مليون €).على مدى السنوات الثلاثين الماضية ، فازتSNC-Lavalinبالعشرات من العقود العامة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في ليبيا.

الشركة استأثرت باهتمام الصحف منذ عام 2012



استقالت جودي ويلسون – رايبولد كوزير لشؤون قدامى المحاربين في 17 فبراير. وهي مطالبة الآن أن تظل صامتة في هذا الشأن بحكم القانون.ولإضافة الشكوك القائمة بالفعل حول الحكومة ، استقال المستشار الرئيسي لجوستين ترودو ، جيرالد بوتس ، في اليوم التالي.ولا يزال الأخير يصر على أنه لم يحاول التأثير على السيدة ويلسون-رايبولد. وهو تصريح يفتقر إلى المصداقية وفقًا للمعارضة الرسمية والعديد من المحررين.

يعتقد زعيم المعارضة الرسمية ، أندرو شير ، أن جاستين ترودو يتصرف “كشخص لديه شيء يخفيه” منذ استقالة كبير مستشاريه. في أبريل 2018 ، عدلت حكومة ترودو القانون الجنائي للحصول على “اتفاق تعويض” بين الحكومة وشركةSNC-Lavalin.هذه الاتفاق المستخدم أحيانًا في الولايات المتحدة ، يهدف إلى تعليق الإجراءات الجنائية ضد أي شركة.

إلا أنهلم يتم إبرام هذه الاتفاقية. فهل حالت جودي ويلسون ريبولد دون التوقيع على هذا الاتفاق قبل مغادرة العدالة؟

فضيحة شركةSNC-Lavalinتضر برئيس الوزراء الكندي في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات ، وهو الذي يوشك على بدء الحملة الانتخابية المقبلة.

فهل ستنجح أحزاب المعارضة في استثمار هذه الفضيحة حتى موعد الانتخابات المقررة في خريف عام 2019؟ في جميع الأحوال ، صورة جوستين ترودو تضررت.

هذه الفضيحة تكشف أيضا عن الأهمية الهائلة لهذه الشركة الهندسية في الاقتصاد الكندي وحتى العالمي.وتوفرSNC-Lavalinوظائف لثلاثة آلاف شخص في كيبيك وأكثر من 50 ألف شخص حول العالم.وإذا تم إدانة الشركة بالاحتيال والفساد ، فمن المحتمل أن تكون هذه الوظائف مهددة

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