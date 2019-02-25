لقاء السراج وحفتر في أبوظبي

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكرت وكالة «ادن-كرونوس» الإيطالية أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد يجتمع مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة يوم الأربعاء في أبوظبي بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت الوكالة إن السراج ربما يتوجه إلى أبوظبي مباشرة من شرم الشيخ للاجتماع مع المشير حفتر، حيث عمل سلامة لمدة أسابيع على تنظيم اللقاء، الذي يأمل أن يخرج باتفاق مبدئي بين الطرفين، كشرط ضروري لعقد الملتقى الوطني الليبي، الذي من شأنه وضع خارطة الطريق للانتخابات في ليبيا.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه كان من المفروض أن يجتمع السراج وحفتر في باريس، لكن تم تفضيل إحدى دول المنطقة.

وكان آخر لقاء جمع السراج وحفتر جرى يوم 13 نوفمبر الماضي في باليرمو بصقلية.

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