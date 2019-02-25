كوبا: إقبال كثيف على التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد

أدلى أكثر من 80 في المئة من إجمالي الناخبين الكوبيين يوم الأحد بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد يعترف بالحق في الملكية الخاصة لكنه يبقي على نظام الحزب الواحد.

ووفقًا لما ذكرته ألينا بالسييرو، رئيسة اللجنة الانتخابية الوطنية، فإن تحسن الطقس ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت التي بلغت 53ر81 في المئة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن بالسييرو قولها "لم يكن لدينا قطرة مطر واحدة".

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