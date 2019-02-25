جوارديولا: شخصية سيتي القوية هي سر الفوز بكأس الرابطة

توج سيتي بأول بطولة هذا الموسم بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه “أنا سعيد أن المباراة ذهبت إلى ركلات الترجيح، تشيلسي لعبوا بشكل مذهل”.

وأضاف “الشئ المهم في ركلات الترجيح هو التمتع بشخصية قوية، وفريقنا نجح في هذا الأمر، في ركلات الترجيح من الممكن أن يحدث أي شيء، نحن سعداء للفوز بالكأس للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخنا”.

وواصل المدرب الكتالوني “بعد الفوز بنتيجة 6-0 على تشيلسي في ملعب الاتحاد، كنا نعرف أن مباراة نهائي كأس الرابطة ستكون صعبة للغاية”.

سيتي مازال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجده في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن.

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