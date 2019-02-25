جوارديولا: أيامي في برشلونة وسيتي؟ لا توجد مقارنة

توج سيتي بأول بطولة هذا الموسم بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل.

وقلل جوارديولا من المقارنة بين فريقه الحالي وفريق برشلونة الذي تولى تدريبه بقوله “لا يوجد مقارنة، ما فعلناه في برشلونة كان فريدا من نوعه”.

وأضاف “لدينا لاعبين جدد، وسنرى في نهاية الموسم إلى أي مدى سنصل سويا”.

سيتي مازال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجده في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن.

جوارديولا حقق إعجازا كرويا مع برشلونة كمدرب، فقد حقق 3 بطولات لـ الدوري الإسباني، وبطولتين كأس إسبانيا، 3 بطولات لـ كأس السوبر الإسباني.

كما توج مرتين بدوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، وحقق بطولتين في كأس العالم للأندية بمجموع 14 بطولة.

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