المكسيك تحذر من استخدام القوة في فنزويلا

دعت المكسيك إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا، وحذر الرئيس المكسيكي إندريس مانويل لوبيز أوبرادور ضد "إغراء استخدام القوة".

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي "من الضروري السعي إلى حل سلمي يتم من خلال التفاوض".

وتابع "لا يمكن حل أي شيء باستخدام القوة، ولكن كل شيء يمكن حله بالعقل والقانون".

يذكر أن المكسيك، وهي عضو في مجموعة ليما، تحالف يضم الدول الأمريكية لحل الأزمة في فنزويلا، قد حاولت البقاء على الحياد في الأزمة ولم ترسل ممثلا إلى اجتماع المجموعة الذي عقد في بوجوتا.

وكانت مجموعة ليما قد اعترفت مؤخرًا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

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