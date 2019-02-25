الملك سلمان يبعث برقية شكر للرئيس السيسي عقب مشاركته في القمة العربية ـ الأوروبية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب ختام زيارته لمصر، أكد خلالها أن الزيارة والمباحثات التى عقدها مع الرئيس السيسي تؤكد مدى عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

وقال الملك سلمان في برقيته: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، وأشاد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية ـ الأوروبية، وبالدور البارز للرئيس السيسي في إنجاحها.

واختتم الملك سلمان برقيته سائلاً الله العلي القدير أن يديم الصحة والسعادة على الرئيس السيسي، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا