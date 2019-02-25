واشنطن تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشأن فنزويلا غدا

قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي، الاجتماع غدا، الثلاثاء، لبحث الموقف في فنزويلا بعدما منعت قوات فنزويلية قوافل مساعدات أجنبية من دخول الأراضي الفنزويلية يوم السبت تنفيذا لأوامر رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وتضغط الولايات المتحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا للدعوة رسميا لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا تكون حرة ونزيهة وقابلة للتحقق عبر مراقبين دوليين، وهو إجراء دفع روسيا لاقتراح مشروع قرار منافس.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من القرارين سيطرح للتصويت، وكذلك موعد الإجراء.

ويوجد خلاف بين موسكو وواشنطن بشأن حملة تقودها الولايات المتحدة من أجل اعتراف المجتمع الدولي بزعيم المعارضة الفنزويلية، ورئيس الجمعية الوطنية المنتخبة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا. وكان جوايدو نصب نفسه في الشهر الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد.

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