الآداب تقتحم حفلا مختلطا في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

قامت قوة أمنية مشتركة مكونه من عناصر الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، وعناصر من قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، باقتحام حفل مختلط بإحدى الصالات، يضم مجموعة كبيرة من الذكور والإناث ممن يحملون الجنسية التشادية و السودانية والأفارقة وعدد آخر من الجنسية الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بقسم النجدة، أن الدعوة كانت عامة ومفتوحة للحفل الذي أقيم الجمعة الماضية، وان سعر تذكرة الدخول 30 دينارا ليبيا.

ومن جانب آخر تمكنت دوريات قسم النجدة من ضبط أحد تجار المخدرات في شارع عشرين، وبحوزته (1 كيلوجرام) من مادة مخدر الحشيش، أيضا ضبط سلاح ناري معه (مسدس).

كما أشار، مكتب الإعلام الأمني، إلى أن القضيتين قد تمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا