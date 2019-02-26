القبض على المتهم باختطاف السفير الأردني في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

علن جهاز مكافحة الإرهاب بمصراتة تمكن من القبض على أحد المتهمين باختطاف السفير الأردني السابق في ليبيا فواز العيطان الذي تمت مقايضته للإفراج على الإرهابي “محمد الدرسي” المحكوم بالإعدام في الأردن.

وقال جهاز مكافحة الإرهاي إنه قبض على “أيمن بوعمود البرغثي” داخل مدينة مراتة، بعد رصد تحركاته المشبوهة من قبل أعضاء الجهاز. وكانت قوات الجيش قد تمكنت من القبض الإرهابي “بوعمود” في محاور القتال في بنغازي، في شهر أكتوبر عام 2015، وتم إطلاق سراحه بعد عملية تبادل أسرى، بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش .

وشارك المدعو “أيمن بوعمود البرغثي” في حرب قصور الضيافة مع قوات حكومة الغويل حينها، في طرابلس عام 2017 وأصيب في تلك المعارك، كما شارك في معركة طرابلس الأخيرة مع اللواء السابع .

وبوعمود هو سجين سابق في أبو سليم بتهمة مساعدات تنظيم “كتائب الشهداء” في فترة التسعينات، وانضم عام 2011 إلى كتيبة 17 فبراير ومن ثم انتقل إلى كتيبة “راف الله السحاتي” التكفيرية، ومتهم بجرائم اغتيالات واختطاف داخل مدينة بنغازي ومن أقواله في إحدى منشوراته على صفحته عام 2012 “عليكم بالكواتم” .

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