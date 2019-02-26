أمير الرياض يفتتح منتدى المشاريع المستقبلية الأكبر من نوعه في قطاع المقاولات | صور

تحت اسم "منتدى المشاريع المستقبلية"، تقيم الرياض المنتدى الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط في قطاع المقاولات، وذلك في الفترة من 25-27 فبراير الجاري.

وافتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الإثنين، فعاليات المنتدى، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، معربا عن فخره واعتزازه بالمنتدى الذي يشرف عليه فريق سعودي متكامل.

وأوضح البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أن هناك مشاريع جهات حكومية عدة تشارك في المنتدى، وشركات سعودية رائدة، بعرض مشاريعها المستقبلية التي تتجاوز 600 مشروع تُقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 500 مليار ريال أمام المقاولين والمهتمين في قطاع المقاولات.

وأكد الباين، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن المنتدى 22 عرضاً تقديمياً من قِبَل الجهات المشاركة لعرض مشاريعها المستقبلية، حيث تبدأ فعاليات اليوم الأول بعروض لشركات أرامكو، سابك، وزارة الاسكان، ووزارة الدفاع ممثلة في الاشغال العسكرية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير المباني، شركة جبل عمر، وشركة القدية للاستثمار، أمانة العاصمة المقدسة لعرض مشاريعها المستقبلية. فيما تنطلق فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بعرض مشاريع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، معادن، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والجمارك السعودية، ونيوم، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والصندوق السعودي للتنمية، وأمانة المنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتختتم فعاليات المنتدى بمشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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