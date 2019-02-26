وزراء بريطانيون يهددون بالاستقالة إذا لم تستبعد ماي بريكست دون اتفاق

هدد ثلاثة أعضاء في الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، بالاستقالة في حال لم تعمل رئيسة الوزراء باتجاه إرجاء موعد أتفاقية "بريسكت" بهدف استبعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال وزراء كل من/ التجارة ريتشارد هارينغتون، والصناعات الرقمية مارغوت جيمس، والطاقة كلير بيري، إنهم "يلتمسون" رئيسة الوزراء، العمل على تمديد المادة 50 من اتفاق الاتحاد الأوروبي، التي تنظم خروج دولة عضو، في حال عدم اعتماد أي اتفاق في برلمان الدولة المذكورة، بهدف تفادي الخروج بدون اتفاق مع الاتحاد.

وكتب الوزراء المؤيدون للبقاء في الاتحاد في صحيفة "ديلي مايل" اليوم، "هذا الالتزام سيكون محط ترحيب وارتياح، من قبل غالبية كبيرة من النواب والشركات والعاملين بها".

وهدد الوزراء بالاستقالة، إذا لم تقدّم "ماي" وعداً بالعمل على مطلبهم خلال هذا الأسبوع،"لمنع حصول كارثة".

وبحسب "ديلي مايل"، فإن 15 وزيراً آخر سيكونون حاضرين للاستقالة من الحكومة لمنع، خروج بدون اتفاق. وشرحت مارغوت جيمس، في حديث إلى شبكة "بي بي سي" أنه: "مع اقتراب يوم الخروج، نرى أنه من واجبنا أن نقوم بشيء ما للمساعدة على منع كارثة مماثلة". وطالب ثلاثة وزراء مهمون في الحكومة أيضاً الأسبوع الماضي، بإرجاء موعد الخروج بسبب غياب اتفاق وافق عليه البرلمان. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس الاثنين، أنه ناقش مع تيريزا ماي "الجانب القضائي والاجرائي لتمديد محتمل" لموعد "بريكست" المقرر في 29 مارس، وقال: "أعتقد، نظراً للوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، إن إرجاء إضافياً سيكون الحل المنطقي". إلا أن رئيسة الوزراء البريطانية، ترى أنه يمكن تفادي ذلك السيناريو. وفي خطوة أثارت امتعاضاً في المملكة المتحدة، قامت "ماي" الأحد الماضي، بإرجاء تصويت آخر للنواب البريطانيين على اتفاق "بريسكت" حتى 12 مارس. وأكدت، أنها ترغب في وقت إضافي لتعيد التفاوض على النص مع بروكسل، قبل الموعد النهائي. وقال حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة إنه مستعد لدعم تعديل يتضمن تنظيماً لاستفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي الخروج "المدمّر" الذي يريده المحافظون، ما زاد من الضغوط على "ماي". وعقدت "ماي" صباح الثلاثاء، اجتماعاً وزارياً، قبل أن تتحدّث أمام النواب في وقت لاحق.

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