السعودية تتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية باليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عن التبرع بمبلغ 500 مليون دولار، من أجل تمويل خطة الاستجابة السريعة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لصالح الجهود الإنسانية بجمهورية اليمن الشقيقة.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المانحين الذي استضافته العاصمة السويسرية جنيف اليوم، من أجل جمع التبرعات لمجابهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين من أنحاء العالم.

وأوضح البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أن برنامج الغذاء العالمي دعا، المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء للاستجابة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 70% من سكان اليمن -22 مليون نسمة- للمساعدات الغذائية العاجلة، أعرب منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، عن تقديره للمساعدات التي تقدمها كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمتهما في التخفيف من حدة المجاعة باليمن.

وأضاف، أنه دائما ما تؤكد المملكة العربية السعودية وقوفها بجانب الشعب اليمني الشقيق من خلال برامج المساعدات المالية والطبية والإنسانية، انطلاقًا من الموقف الثابت للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحفاظ على أمن اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، وتأكيده المتكرر أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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