بالفيديو – لاتسيو يهدر الفرص ويتعادل مع ميلان سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكأس

نسور العاصمة امتلكوا زمام الأمور في اللقاء الذي لم يشهد فرص خطرة عديدة، ولكن تلك الفرص جاءت جميعها لأصحاب الأرض.

التهديد الأول أتى مع الدقيقة 24 عندما اطلق المدافع باتريس جابارون تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 36 سدد تشيرو إيموبيلي كرة مشابهة ولكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن.

الشوط الثاني لم يشهد فرصا عديدة، وأخطرها كان مع الدقيقة 80 عندما تسلم إيموبيلي كرة بينية ليصبح في مواجهة مرمى الروسونيري ولكن تسديدته أصابت القائم الأيمن قبل أن يرفع الحكم المساعد راية التسلل.

مباراة العودة بين الفريقين تقام يوم 24 أبريل على ملعب سان سيرو.

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