صلاح: دائما أحفز نفسي لتقديم المزيد.. ولقب الدوري أهم من الأرقام القياسية

الدولي المصري سجل 20 هدفا هذا الموسم حتى الآن، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الموسم الخيالي الذي أحرز فيه 44 هدفا.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها ليفربول إيكو: “سيكون لطيفا أن أسجل 50 أو 51 أو 52 هدفا، دائما أحفز نفسي لكي أسجل المزيد وأؤدي بشكل أفضل”.

وأضاف “بالطبع الأرقام القياسية شيء لطيف ولكن الشيء الأهم هو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأشار “كان أسبوعا كبيرا، هناك 3 مباريات في 8 أيام وإن نجحنا في تقديم المرجو بهم فإننا سنواصل تصدر الترتيب وهذا أمر كبير بالنسبة لنا”.

المصري أتم “بعد ذلك سوف يتبقى 9 مباريات فقط وسيكون لدينا وقتا للراحة والتفكير بشأن المنافسة”.

ويملك صلاح فرصة ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ50 هدفا إن سجل هدفا في أي من المباراتين المقبلتين.

ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد يوم الأربعاء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

الموسم الماضي، انفجر صلاح في وجه واتفورد ليسجل رباعية كاملة في فوز ليفربول 5-0. سجل صلاح 4 أهداف وصنع هدفا في واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق.

وأيضا سجل هدفا وصنع آخر في أول مواجهة لـ ليفربول الموسم الماضي ضد واتفورد.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 66 نقطة من 27 مباراة، بينما واتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

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