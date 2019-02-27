فوز محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري، بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت، متقدّماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، كما أعلنت مفوضية الانتخابات ليل الثلاثاء.

وأوضحت المفوضية، أنّ عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط، ولكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية، ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية.

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