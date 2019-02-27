ريال مدريد × برشلونة.. لتجنُب نهاية العالم في العاصمة

الغريمان تصادما في النهائي على ملعب المستايا، وريال مدريد فاز 2-1، محققا لقبه السابع في المسابقة.

نهائي المستايا شهد لقطة شهيرة في لحظته الأخيرة، عندما تصدى ريكاردو زامورا حارس مرمى ريال مدريد لكرة مستحيلة، اعتبرها بعض الصحفيين أفضل تصدٍ في مسيرة الحارس الأسطوري.

بعد 27 يوما من تلك المباراة، قامت الحرب الأهلية الإسبانية، وتخلّص الإسبان من الكرات، حاملين الأسلحة محلها.

بعد 83 عاما، من المستبعد أن تقوم حرب أهلية عقب كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكنها نتيجتها قد تصير نهاية العالم لأحد الناديين.. وهذا أسوأ.

مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، يستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل ذهابا 1-1 في كامب نو.

بفارق 9 نقاط عن الصدارة، يبدو الظفر بلقب الدوري أمر شبه مستحيل على ريال مدريد، ولذا من المنطقي أن يكون الفوز بكأس الملك إجباريا.

توديع ريال مدريد للكأس، مع خسارة عملية للدوري، يعني أن موسم ريال مدريد المحلي انتهى منذ فبراير، سيناريو سيتكرر للموسم الثاني على التوالي إن حدث.

وبالتالي يصير ريال مدريد مطالبا مجددا بتحقيق معجزة أوروبية –مُستبعَد تكرارها- حتى لا يخرج بموسم صفري.

لتجنُب هذا السيناريو القاسي، على ريال مدريد أن يفوز أو يتعادل دون أهداف، ليواصل طريقه في كأس الملك.

تأهُل ريال مدريد إلى النهائي، لن يعني فقط تحقيقه المهمة المطلوبة بنجاح، ولكن سيعني تجريد برشلونة من لقبه الذي ظفر به في آخر 4 مواسم.

فوز برشلونة بكأس الملك 2018، جعله ثالث فريق يحقق اللقب 4 مواسم متتالية، بعد ريال مدريد وأتليتك بلباو.

أما وفي حالة الظفر بلقب خامس على التوالي، فإنه سيكون إنجازا لم يتحقق سابقا.

تفوق ريال مدريد سيحافظ له على رقمه القياسي الذي يتشارك فيه مع غريمه وبلباو.

برشلونة سيرفع رصيده الإجمالي أيضا إلى 31 لقبا إن فاز بالكأس، بينما سيتجمد رصيد ريال مدريد عند 19 لقبا خلف بلباو صاحب الـ23 لقبا.

في 3 من آخر 4 مواسم، أنهى برشلونة موسمه متوجا بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)

لعله بالتوازي غاب عن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في 3 أيضا من آخر 4 مواسم، لكن هيمنته شبه الكاملة على المسابقات المحلية، حطمَت جسد ريال مدريد الذي اعتبَر البعض انتصاراته القارية المتتالية لا تعبّر بدقة عن مستواه الحقيقي.

16 هو عدد مباريات الكلاسيكو تاريخيا في كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد فاز 6 مرات، برشلونة فاز 5 مرات، والتعادل تكرر في 5 مواجهات.

ولكن بنظرة إحصائية مختلفة وأكسر دقة، نجد أن العدوين اصطدما في 11 نسخة مختلفة لكأس الملك، بخلاف النسخة الحالية.

ريال مدريد تخطى برشلونة 6 مرات، وبرشلونة تخطى ريال مدريد 5 مرات.

في الصدامات الأربعة الأخيرة، تفوق برشلونة مرة واحدة فقط.

يعيش جاريث بيل وضعا رياضيا كارثيا على كافة الأصعدة، أزماته لم تعد مقتصرة على كثرة إصاباته، بل صار تحت مجهر الصحافة الإسبانية، وغضبه تجاه زملائه في الفريق بات علنيًا.

هذا الوضع يخالف الحالة التي عاشها بيل أمسية 16 أبريل 2014، عندما “هرَب” في ملعب المستايا، خاطفا لقبا تاريخيا لـ ريال مدريد على غريمه برشلونة.

قد لا ينال بيل رفاهية الحضور في التشكيلة الأساسية لريال مدريد كما كان الحال في موسمه الأول قبل 5 سنوات، ولكنه سيتحصّل على بعض الدقائق لا شك، وفرصته ستكون سانحة للخروج من تحت الأنقاض.

سجّل ليونيل ميسي إجمالا 26 هدفا في شباك ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو.

ولكن الواقع يقول أن آخر 9 أهداف لـ ميسي في مباريات الكلاسيكو، سُجل منها 7 أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو وليس كامب نو!

ميسي يمتلك أسبقية معنوية على مدافعي ريال مدريد في معقلهم، ولديه العديد من الذكريات السعيدة في قلب العاصمة، آخرها ربما رفعة القميص القاتلة في وجه جماهير سانتياجو برنابيو.

في آخر مباراتي كلاسيكو أدارهما خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز –حكم كلاسيكو الأربعاء-، استقبلت شباك ريال مدريد ما مجموعه 8 أهداف!

1-5 كانت هزيمة الدور الأول لدوري هذا الموسم، و0-3 كانت خسارة الدور الأول لدوري الموسم الماضي مع بطاقة حمراء لـ داني كارباخال.

سانشيز مارتينيز أدار كلاسيكو ثالث، كان الأول له حينها، وعندها فاز ريال مدريد 2-0 في سانتياجو برنابيو بإياب كأس السوبر الإسباني 2017.

ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

برشلونة:

حراسة المرمى: يسبر سيليسن مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – إيفان راكيتيتش

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – عثمان ديمبيلي

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