مواعيد مباريات الأربعاء 27-2-2019 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو وليفربول والدوري الإنجليزي

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لملاقاته في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وستقام المباراة في العاشرة مساء عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

وفي الوقت ذاته ستقام العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الأولى ستكون بين ليفربول وواتفورد عبر قناة “بي إن سبورتس 4”.

وسوف يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس عبر قناة “بي إن سبورتس 7”.

وفي لندن سوف يستضيف تشيلسي منافسه توتنام عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

وأخيرا سوف يلاقي مانشستر سيتي نظيره وست هام عبر قناة “بي إن سبورتس 5”.

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