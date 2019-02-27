انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا ودفن العشرات بداخله

قال مسئول إندونيسي اليوم، الأربعاء، إن عشرات من عمال منجم ذهب غير مرخص، دفنوا بعد انهيار المنجم الذي كانوا يعملون به في جزيرة سولاويسي في إندونيسيا.

وعثر على شخص ميت، وتم إنقاذ 14 آخرين، لكن بعد إصابتهم بجروح عقب الحادث الذي وقع الثلاثاء في منطقة بولانج موجوندو في سولاويسي الشمالية، حسبما ذكر عبد المعين بابوتونجان، الرئيس المحلي لوكالة الحماية المدنية.

ولا يزال البحث جاريا عن حوالي 45 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال بابوتونجان: "نعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة".

ويقع المنجم على بعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر شمال غربي العاصمة جاكرتا. يشار إلى أن الحوادث المميتة في مناجم الذهب غير المرخصة شائعة في إندونيسيا.

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