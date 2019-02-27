علاجات منزلية لعدوى الأذن

ايوان ليبيا – وكالات :

العلاجات المنزلية الأكثر شعبية لعلاج عدوى الأذن تشمل استخدام الأعشاب ، والتدليك ، وتجنب الأطعمة المعالجة ، وغسل اليدين بانتظام ، واستخدام الزيوت الأساسية ، وضغط الكيس الساخن ، وغيرها . تحدث عدوى الأذن عندما تؤثر العدوى البكتيرية أو الفيروسية على غرف الأذن الداخلية أو الوسطى أو الخارجية .

ويُعرف أيضًا بالتهاب الأذن ، حيث يُلاحظ عدوى الأذن الخارجية والوسطى أكثر من عدوى الأذن الداخلية . وتعتبر هذه الحالات أكثر شيوعًا في الأطفال عن البالغين .

في حين أن المسكنات والمضادات الحيوية توفر راحة سريعة من عدوى الأذن ، ولكنها لا تستطيع معالجة السبب الجذري وقد يكون لها آثار جانبية ضارة . ومع ذلك ، دعونا نحاول تجربة بعض العلاجات المنزلية للعدوى الأذن التي توفر الإغاثة الدائمة للمشكلة دون أي نوع من الآثار الخطرة .

يمكن أن يساعد التدليك اللطيف باستخدام أطراف الأصابع عندما يصبح الألم في الأذنين شديدًا بسبب الإصابة المتفاقمة . يعتبر هذا العلاج أكثر فعالية إذا كان سبب العدوى بسبب الماء المُحاصَر داخل الأذنين . يمكنك أيضًا استخدام مسكنات الألم أو الزيوت لتدليك المنطقة بين الأذن مع الوجه . هذا لن يخفف الألم تدريجياً فقط ولكن أيضا يعمل على تسهيل عملية الشفاء .

يساعد تنظيف الأذنين المصابة بمحلول بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 50:50 على التقليل من شدة إصابة الأذن بما أن له من خصائص مضادة للبكتيريا . يجب تحضير المحلول بالماء الدافئ لتهدئة الألم في الأذنين .

الثوم هو علاج مضاد للبكتيريا يستخدم بشكل شائع في علاج عدوى الأذن . يمكن صنع زيت الثوم في المنزل عن طريق نقع قطعة من الثوم في زيت الزيتون أو يمكن شراؤه من المتاجر . يجب أن يتم إسقاط زيت الثوم داخل قناة الأذن مرتين في اليوم .

يمكن أن توفر قربة الماء الساخن راحة كاملة للمصابين بأمراض الأذن . قُم بملء قربة من الماء الساخن يمكن تَحَمُّله ولف هذه القربة بقطعة من القماش أو بغطاء . ثم اضغط على الأذنين لبعض الوقت إلى أن تصبح القربة باردة . بالنسبة للأطفال يعتبر دفء صدر الأم هو أفضل علاج منزلي لأوجاع الأذن .

عدوى الأذن معدية لذا من المهم تجنب الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب . يجب عدم استخدام المناشف أو الأمشاط من أولئك الذين يعانون من هذه الأمراض . وغسل اليدين على فترات منتظمة يساعد أيضاً في مكافحة الإلتهابات . إذا أصيب شخصٍ ما بنزلة برد شديدة ، فقد يكون عُرضة للعدوى ، لذا من الأفضل تجنب الاتصال المباشر بذلك الشخص أيضًا .

يمكن أن يكون الدخان والتلوث من الأسباب الرئيسية وراء عدوى الأذن . وبما أنه من الصعب للغاية الهروب من تلوث الهواء ، إلا أنه يمكن الابتعاد عن دخان السجائر قدر الإمكان . أيضاً أطلب من الناس عدم التدخين بالقرب منك ، لأن التدخين السلبي يعتبر ضارًا مثله مثل التدخين .

هما أعشاب شعبية تُستخدم في تطهير النظم الداخلية للجسم ومنع إلتهابات الأذن . يمكنك خلطها مع الماء المغلي وشرب الخليط ببطء ، ثلاث مرات في اليوم .

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