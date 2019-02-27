قتلى وجرحى جراء حريق هائل في محطة القطارات بالقاهرة

القاهرة-العنوان

اندلع اليوم الأربعاء حريق هائل في محطة القطارات الرئيسة في القاهرة ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد مصدران طبيان أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 20 آخرون، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

في المقابل قالت صحيفة الشروق المصرية، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 24 قتيلا و50 جريحا.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة، فيما أظهرت صور أخرى عدد من القتلى.

وأمرت هيأة السكة الحديد بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل فيما توقفت الحركة لحين السيطرة على الحريق.

ووقع الانفجار جراء ارتطام قطار بحاجز حديدي في محطة مصر للقطارات الواقعة بميدان رمسيس في وسط القاهرة.

وقالت صحف مصرية، إنه تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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