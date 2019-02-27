الأزهر الشريف يدين تفجير مالي الإرهابي

يدين الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع أمس، في جمهورية مالي، وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، إثر إقدام مجموعة إرهابية على قتل شخص وتفخيخ جثته، ومن ثم انفجارها في أسرته لدى العثور عليها، واقترابهم منها.

ويؤكد الأزهر الشريف، أن هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك حرمة الأموات والأحياء على حد سواء، تبرهن على تجرد مرتكبيها من كل معاني الإنسانية والرحمة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل مواجهة تلك العصابات الإرهابية والقضاء عليها.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى مالي، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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