فان دايك: لا يمكننا الرد على آراء الجماهير.. أظهرنا لهم قدرتنا على اللعب بقوة طوال الموسم

وتألف فان دايك وسجل هدفين في فوز ليفربول بخماسية دون رد على واتفورد ضمن الجولة الـ28 للدوري.

وقال فان دايك عقب المباراة: “قدمنا أداء رائع وتسيدنا المباراة من البداية إلى النهاية”.

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “لا يمكننا التعليق على آراء الجماهير أو فعل أي شيء في أوقات التعثر، نحن بحاجة فقط إلى التركيز في باقي المباريات التي تنتظرنا”.

وأكمل “جهزنا للمباراة بشكل جيد وأردنا أن نظهر للجماهير أننا قادرون على اللعب بقوة طوال الموسم، وبالفعل استمتعنا في اللقاء”.

وأتم تصريحاته “أنا لا أشعر بالقلق بشأن أي شخص آخر بصرف النظر عما يدور في غرف خلع الملابس، إنني أستمتع فقط بالمباريات”.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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