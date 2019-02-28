سولشاير: من الرائع مشاهدة اللاعبين لاستغلال الفرص.. وانتظروا كاريك الجديد

وتحدث سولشاير عقب المباراة قائلا: “من الرائع مشاهدة اللاعبين يستغلون الفرص التي تتاح لهم فهذه هي طبيعة هذا النادي أن نتمسك بالفرصة التي تتاح لنا”.

وواصل “الفوز كان رائعا وسيطرنا على اللقاء بشكل كامل”.

أما عن خوضه للمباراة بدون الكثير من لاعبيه في ظل الإصابات قال: “كل فريق سيعاني من الإصابات في وقت ما من الموسم ونحن لدينا فريقا مميزا وسوف نستمر في تصعيد اللاعبين الشباب”.

وأضاف “اليوم روميلو لوكاكو لعب جيدا وسجل هدفين وأنا سعيد له خاصة بعدما أسندت له الكثير من الأدوار الدفاعية في المباراة السابقة”.

وبسؤاله عن رأيه في كيفن جارنر اللاعب الشاب قال: “هو من طراز مميز جدا وسيتألق وسنشاهده قريبا مرة أخرى وأعتقد أن أمامه مستقبل عظيم ونحن نثق به وهو يعرف ذلك ونثق بأنه سيكون مايكل كاريك الجديد”.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

ويبتعد يونايتد عن ملاحقه تشيلسي بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

وكتب ذلك الفوز شيء يحدث لأول مرة في تاريخ مانشستر يونايتد إذ أن الفريق حقق الانتصار في ثماني مباريات متتالية خارج ملعبه.

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