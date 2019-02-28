فالفيردي: ريال مدريد كان أفضل من برشلونة في أوقات كثيرة.. ولكننا فريق قوي

وتحدث فالفيردي لـbein sports قائلا: “تعاملنا جيدا مع المباراة، نحن فريق قوي”.

وشدد “ريال مدريد كانوا أفضل مننا في أوقات من المباراة”.

وعن لويس سواريز قال: “نعلم ما يحدث مع الهدافين، يمرون بمثل تلك الأوقات التي لا يسجلون فيها، لكن عندما يسجل سيهدف تباعا”.

قدم ريال مدريد مباراة هجومية مميزة وأضاع الكثير من الفرص لكن العقاب من برشلونة كان قاسيا والنهاية تأهل البلوجرانا إلى نهائي كأس الملك.



















































تغلب برشلونة على ريال مدريد اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار إياب نصف نهائي كأس الملك.

جاء ذلك بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب في ملعب كامب نو إيجابيا بهدف لمثله.

سجل أهداف المباراة لويس سواريز في الدقائق 50 و73 ورافائيل فاران بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

وبذلك سيخوض برشلونة النهائي السادس له على التوالي في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بواقع 30 مرة.

وبشكل عام منذ 2008 لم يغب برشلونة عن خوض نهائي كأس الملك سوى مرتين عامي 2010 2013.

أما ريال مدريد ففشل في بلوغ النهائي بعدما وصل له عام 2014 وتوج به آنذاك على حساب برشلونة نفسه.

وبذلك ينتظر برشلونة الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا لمواجهته في النهائي.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا