ساري: كيبا مازال الحارس رقم واحد.. ونحتاج للاستمرارية

تشيلسي انتصر على توتنام بهدفين نظيفين في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت جلوس كيبا على مقاعد البدلاء بعد واقعته الأخيرة أمام مانشستر سيتي ورفضه الخروج من الملعب.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “الأداء كان رائعا ومشابها لمباراة نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، حتى لو كانت النتيجة مختلفة”.

وأضاف “كيبا سيلعب مجددا في مباراة من المباراتين المقبلتين، وسيظل الحارس رقم 1 حتى لو جلس على مقاعد البدلاء في تلك المباراة”.

وتابع “نحتاج للاستمرارية في النتائج، ولا استبعد إمكانية اللحاق بتوتنام في الترتيب إذ كانت مباراة في متناول أيدينا”.

وأشار “دافعنا بشكل جيد خلال تلك المباراة إضافة إلى المباراتين الماضيتين، أعتقد أن مستوانا فيما يتعلق بالحدة أصبح مختلفا”.

ساري أتم “آمل أن يساعد مستوانا الليلة على تحسين العلاقة مع الجماهير”.

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