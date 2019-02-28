الثني يزور معسكر القوات الخاصة ببنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، زيارة إلى معسكر القوات الخاصة “الصاعقة” بمقره في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي، رفقة وفد حكومي رفيع.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أنه تم خلال الزيارة تفقد أوضاع المعسكر، حيث أصدر الثني تعليماته للبدء الفوري بصيانة المعسكر، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات الحكومة لخدمة القوات المسلحة.

وناقش الثني خلال اجتماع عقد بالمناسبة بحضور وكيل وزارة الدفاع الفريق يونس فرحات، كافة الشؤون المتعلقة بأعمال الصيانة اللازمة للمعسكر، وأبرز احتياجات هذه الإدارة التي شهدت لها ساحات القتال بالبطولة والبسالة في مقاتلة الإرهابيين في مختلف ربوع البلاد بإمرة القيادة العامة، كما حيا جهود إدارة القوات الخاصة، مترحما على شهدائها، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تقديم كل الدعم وكافة الإمكانيات للقوات المسلحة العربية الليبية.

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