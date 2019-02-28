العفو الدولية: المليشيات التابعة للوفاق تعمل خارج إطار القانون

أكدت منظمة العفو الدولية أن كل من المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، يعملون خارج إطار سيادة القانون، طوال عام 2018.

وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر عن الأوضاع في ليبيا خلال 2018 أن حكومة الوفاق غير المعتمدة التي أنشئت في 2015 ضعيفة؛ حيث ظلت تلاقي الصعاب في محاولتها فرض السيطرة الفعالة على أرض الواقع.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن أربع مليشيات رئيسية تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة سيطرت، وسعت لبسط نفوذها على المنطقة عن طريق التغلغل في المؤسسات الحكومية وبناء المعاقل الاقتصادية.

وقالت المنظمة أن المأزق السياسي استمر قائما؛ حيث أن الدعوات الدولية لعقد انتخابات تدعمها الأمم المتحدة، حسبما تم الاتفاق عليه في قمة عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في مايو، غطى عليها تفجر الصراع في طرابلس في أواخر أغسطس.

وبين التقرير أن الجهود الدولية الأخرى، مثل المؤتمر الذي عقد في مدينة بالرمو الإيطالية في نوفمبر ، لم تحرز أي تقدم يذكر رغم تجديد الإلتزام بعقد الانتخابات في النصف الأول من عام 2019 .

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