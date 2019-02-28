ترامب: لسنا في عجلة لنزع سلاح كوريا الشمالية

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يومهما الثاني من المحادثات بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، وسط تأكيد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس في عجلة بشأن نزع سلاح بيونج يانج النووي.

وقال كيم عبر مترجم خلال مؤتمر صحفي في فندق سوفتيل ليجند متروبول هانوي: "دعوني أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لأحقق نتائج جيدة".

وأضاف: "لقد بذلنا جهودا كبيرة، ونعتقد الآن أن الوقت حان لنجتمع في هانوي لنجري هذا الحوار الرائع".

كما أكد الرئيس الأمريكي اعتقاده بأن كوريا الشمالية "يمكن أن تصبح "قوة اقتصادية" إذا توصل الجانبان لاتفاق.

وأضاف: "مع القليل من المساعدة، أعتقد أن الأمر سيكون مميزا للغاية". والتقى الزعيمان وجها لوجه مساء الأربعاء لنحو نصف ساعة في اجتماع مغلق في فندق سوفوتيل ليجند متروبول هانوي، الذي يعود للحقبة الاستعمارية، قبل أن ينضما إلى مساعديهما ومترجميهما خلال مأدبة عشاء. وبين هاتين الفعاليتين، تبادل الزعيمان عبارات الثناء، حيث وصف كيم ترامب بأنه "شجاع" لإطلاقه تلك المحادثات، وأشاد ترامب بكيم ووصفه بـ "صديقي" ووصف علاقتهما بأنها "جيدة".

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