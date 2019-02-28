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زعيم كوريا الشمالية: نرحب بفتح مكتب اتصال أمريكي في بيونج يانج

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وفي معرض رده على أسئلة للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب، عبر كيم عن ترحيبه بفتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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