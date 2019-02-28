الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب للرد على تظاهرات في غزة

أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن رد إسرائيل على تظاهرات غزة في 2018 "يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، بينما أشار المحققون إلى أن قناصة استهدفوا مدنيين بينهم أطفال.

وقال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، معتبرا أن "بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا