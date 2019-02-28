باشاغا يبحث ملف حماية الحدود

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد اجتماع تقابلي رفيع المستوي لوزير الداخلية فتحي باشاغا بالعاصمة الإيطالية روما ظهر اليوم الخميس بديوان وزارة الخارجية الإيطالية, وبحضور كلاً من مدير الإدارة السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية, ونائبة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز, والسفير الليبي لدى إيطاليا, والسفير الإيطالي لدى ليبيا, وسفراء دول أمريكيا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر ومبعوث من وزارة الخارجية بدولة الإمارات، وذلك برعاية الحكومة الإيطالية والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

واستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع عمل وزارة الداخلية واحتياجاتها ومتطلبات الإدارات التابعة لها, والتي تساعدها في مكافحة الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون, وحماية المواطن والممتلكات, وكذلك لحماية الحدود والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن ليبيا.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الداخلية تسعي لرفع من قدرات منتسبيها في مجال العمل الأمني من خلال البرامج التدريبية التي تزيد من تعزيز قدراتهم, موضحاً أن العمل الأمني يحتاج لتوفير المعدات والمستلزمات اللوجيستية والفنية كالمركبات والمدرعات المصفحة وكاشفات الألغام التي تعزز من قدرة رجال الأمن وتساعد في عمل الوزارة, موضحاً أن وزارة الداخلية على توافق تام مع كافة الدول وأبواب الوزارة مفتوحة لهم للتعاون فيما يعود بالمصلحة المشتركة بين ليبيا وهذه الدول.

وكما أكد الوزير بأنه منذ توليه مهام وزارة الداخلية قد تم استحداث مكتب لحقوق الإنسان ومكتب لرعاية الأسرة والطفل ومكتب لشؤون المرأة بالوزارة, لإنجاح العمل داخلها وفق المعايير الدولة.

ومن جهتها أكدت ستيفاني، حرص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقديم الدعم الكامل لوزارة الداخلية باعتبارها عصب الدولة, وأن الأمن يعتبر من أولويات البعثة في ليبيا.

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