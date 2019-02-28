مصادرة شاحنات تزود المعارضة التشادية بالوقود

ايوان ليبيا – وكالات :

صادرت دورية تابعة لكتيبة سبل السلام، التابعة للقيادة العامة للجيش بمدينة الكفرة، أربع شاحنات وقود في اتجاه الجنوب الغربي، كانت تقوم بتهريب الوقود إلى قوات المعارضة التشادية والمجموعات الإرهابية.

الكتيبة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي، أن المهربين كانت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة نظير بيع الوقود، وهواتف، وكمية من الذهب المسروق من الصحراء الليبية، بالإضافـة إلى مبالغ مالية من العملة التشادية، ومخدرات.

مشيرة إلى أن عملية الضبط تمت أثناء خروج الكتيبة في دورية بتعليمات من القيادة العامة، ومنطقة الكفرة العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا