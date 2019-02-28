وصول قوات تابعة للجيش إلى العوينات

ايوان ليبيا – وكالات :

وصلت، اليوم الخميس، قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى منطقة العوينات في الجنوب الغربي على الحدود الليبية مع الجزائر، كامتداد للعملية العسكرية التي يخوضها الجيش في الجنوب الليبي.

وأظهرت صور متداولة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مركبات عسكرية وعددًا من القوات التابعة للقيادة العامة في أحد ميادين منطقة العوينات.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي أمس الأربعاء إن «العمليات العسكرية والواجبات القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد»، مشيرًا إلى أنهم في «انتظار قرار القائد العام بإنهاء العمليات العسكرية بالجنوب».

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