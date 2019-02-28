سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة يلتقي المشاركين السعوديين في دبلوم الإدارة الرياضية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الخميس بمكتبه بالسفارة، المشاركين السعوديين في النسخة الحادية عشرة لدبلوم الإدارة الرياضية الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القاهرة، حيث شهد الدبلوم مشاركة كابتن المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي ومدير الكرة في النصر سابقاً بدر الحقباني ومدير الكرة في الأهلي سابقاً موسى المحياني، إضافة إلى مدير الكرة في الهلال فهد المفرج والمدير التنفيذي لرابطة المحترفين عبدالعزيز الحميدي خلاف أسماء رياضية مختلفة.

ويمتد الدبلوم حتى منتصف شهر يونيو المقبل، حيث يتزامن حفل التخرج مع افتتاح كأس أمم أفريقيا بحضور رئيس الفيفا.

يُذكَّر أن دبلوم الإدارة الرياضية يُعقَّد سنوياً بالتناوب بين القاهرة وأبوظبي.

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