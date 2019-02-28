أحزاب معارضة سنغالية ترفض إعلان فوز سال برئاسة البلاد

رفضت أحزاب معارضة في السنغال، ما أعلنته اللجنة الانتخابية في وقت سابق، اليوم الخميس، عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي ماكي سال لفترة أخرى مدتها خمس سنوات.

وقالت عدة أحزاب معارضة في بيان مشترك: "نرفض بشدة وبدون تحفظ هذه النتائج"، ومع ذلك لم تعلن المعارضة اعتزامها الطعن في النتيجة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية حصول سال على نسبة 27ر58 في المئة من الأصوات، وقالت إن المنافس الرئيسي لسال، إدريسا سيك، رئيس الوزراء الأسبق ومرشح حزب "ريومي" حل ثانيا، حيث حصل على نسبة 5ر20 في المئة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 فبراير الجاري.

ومع ذلك، لا تزال النتائج بحاجة إلى تصديق من المحكمة الدستورية.

وأدلى نحو ثلثي الناخبين المسجّلين في السنغال البالغ عددهم حوالي 7 ملايين شخص بأصواتهم في يوم الانتخابات، وفقاً للجنة الانتخابية.

وأصبح سال، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 2012 ، المرشح الأبرز للانتخابات بعد استبعاد شخصيتين بارزتين من المعارضة، هما خليفة سال، العمدة السابق للعاصمة داكار، وكريم واد، وهو وزير سابق ونجل الرئيس السابق عبد الله واد، بسبب إدانتهما بسوء استغلال الأموال العامة.

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