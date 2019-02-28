بيان جديد من إيكاردي: تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة

وكتب إيكاردي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلا: “في أصعب الأوقات دائما يظهر الحب الحقيقي وفي تلك اللحظات قررت البقاء مع إنتر لمساعدة الفريق”.

وواصل “على الرغم من كل شيء قررت البقاء ورفضت عروض كثيرا في الوقت الذي أي لاعب آخر كان من الصعب عليه رفضها”.

وتابع اللاعب الأرجنتيني حديثه “لعبت بألم أدى إلى البكاء عقب المباريات والأيام التي تلت تلك اللقاءات ولكنني كنت أصر على نسيان كل شيء لمساعدة إنتر فقط”.

وأردف “أدركت حلمي وحلم الجميع بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا وتعاونت مع النادي داخل الملعب وخارجه وكلما انضم لاعبا جديدا لنا كنت أقول له سنحقق أهدافنا من خلال الشغف، كل مشجعي إنتر يعرفون كيف عانيت وبكيت وحاربت من أجل الألوان التي أرتديها”.

وشدد إيكاردي “لا أعرف إن كان هناك في هذا الوقت حب واحترام من أولئك الذين يتخذون قرارات في إنتر، وإن كان هناك أي شخص يريد التدخل وحل المشكلة فقط من أجل إنتر”.

وأتم “يمكن أن تحدث أشياء كثيرة جيدة أو سيئة في الأسرة وبعيدا عن الحب يمكن للمرء أن يقف من أجل الكثير من الأشياء لكن الاحترام يجب ألا ينقص وهذه هي قيمي التي حاربت من أجلها في قصتي مع إنتر”.

وبدأت قصة خلاف إنتر مع إيكاردي بعدما تم سحب شارة القيادة منه ورفضه المشاركة في المباريات بداعي الإصابة قبل أن تظهر الفحوصات عدم معاناته من أي شيء.

وطلب لوتشيانو سباليتي المدير الفني للنيراتزوري في وقت سابق من اللاعب القدوم وحل المشكلة سويا بدلا من اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

وقال سباليتي: “بعض المشاكل لا يمكن حلها بالمحادثات الإلكترونية والفيديو ولكن بالكلمات وأن نكون سويا في اتصال حقيقي وجها لوجه”.

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