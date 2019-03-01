بيونج يانج: كيم وترامب اتفقا على مواصلة مشاوراتهما المثمرة حول نزع السلاح النووي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صباح الجمعة غداة فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في هانوي، أنّ الرجلين اتّفقا على مواصلة "مشاوراتهما المثمرة حول نزع السلاح النووي".

وقالت الوكالة، إن كيم وترامب "اتّفقا على مواصلة مشاوراتهما المثمرة حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتعزيز العلاقات الأميركية-الكورية الشمالية"، من دون أن تأتي على ذكر انتهاء القمّة من دون التوصّل إلى اتفاق.

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