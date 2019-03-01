عطل فني بالطائرة يؤخرعودة وزير خارجية ألمانيا من مالي

أرجأ وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الخميس عودته إلى بلاده من مالي بسبب عطل فني أصاب الطائرة الحكومية التي كان من المقرر أن تنقله .

ولم تتمكن الطائرة وهي من طراز "إيه 319" من نقل الوزير مساء اليوم الخميس عائدا إلى برلين.

ولم يعلن شيء عن طبيعة العطل الفني الذي أصاب الطائرة حتى الآن.

وقرر ماس أن يبيت الليلة في باماكو، وسيعود غدا الجمعة على متن طائرة بديلة إلى ألمانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا