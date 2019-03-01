واشنطن تعرض مكافأة قدرها مليون دولار للقبض على أحد أبناء بن لادن

عرضت الولايات المتحدة الخميس مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، نجل مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأحد "القياديين الأساسيين" في التنظيم.

وحمزة الذي كان يعتبر الابن المفضّل لوالده الذي قتل في عملية كوماندوس أميركية في باكستان في 2011، والذي يلقّب أحياناً "وليّ عهد الجهاد" – مدرج اسمه منذ فترة على اللائحة الأميركية السوداء للإرهابيين.

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