فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع القرار الأميركي حول فنزويلا

استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو الخميس في مجلس الأمن الدولي رفضا لمشروع قرار أميركي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا و"إيصال المساعدات الإنسانية بلا عراقيل" إلى هذا البلد.

كما صوتت ضد مشروع القرار، جنوب إفريقيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين.

وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي غينيا الإستوائية وساحل العاج وإندونيسيا.

وفي حين عبر غوستافو ميزا-غوادرا سفير البيرو التي صوتت مع القرار عن الأسف لرفض مشروع القرار الأميركي، واعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبينزا أنه كان سيكون قراراً لا سابق له ومؤداه "عزل رئيس" دولة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتعنت في تصعيدها (..) والهدف منه هو تغيير النظام". ونادراً ما يستخدم عضوان دائمان في مجلس الأمن الفيتو في وقت واحد.

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