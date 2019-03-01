انطلاق فعاليات الكرة تجمعنا النسائية الخليجية الأولى لكرة القدم اليوم

تنطلق الفعاليات النسائية الخليجية لكرة القدم بعنوان "الكرة تجمعنا "، بالصالة الخضراء بمحافظة الخبر التابعة للهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، وذلك بمشاركة 16 فريقاً من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يمثلهن ما يقارب 200 لاعبة تُلعب على طريقة خروج المغلوب.

أكملت اللجنة العليا المُنَّظِمَة للفعالية كافة تجهيزاتها لإقامة الحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول من نوعه في المملكة، حيث تم تجهيز الصالة الداخلية التي ستقام عليها فعاليات لعبة كرة القدم بما يناسب الحدث سواء من تجهيزات تنظيمية أو فنية، كما تم الانتهاء من تجهيز وترتيب الساحة الخارجية للصالة التي ستشهد العديد من الفعاليات والخدمات المصاحبة للحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول.

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