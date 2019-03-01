تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين الدارسين في السويد

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطين الدكتور عثمان عبد الجليل، إمكانية تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين الدارسين في المملكة السويدية، خاصة وأن السويد يوجد بها 11 جامعة من ضمن قائمة الـ300 جامعة المعتمدة لدى وزارة التعليم الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم والوفد المرافق له الخميس، مقر وزارة الخارجية السويدية، حيث التقى هناك بمبعوث الحكومة السويدية إلى ليبيا بيتر سيمينبي، بحضور مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويدية آن موني والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالسويد ورئيس قسم التعاون بوزارة الخارجية الليبية والفريق الفني بالسفارة.

وأكدت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها، أن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بستوكهولم، تم التباحث حول سبل تفعيل التعاون بين البلدين لاسيما في مجالي التعليم والاقتصاد، من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجانبين في سنة 1974.

وأشار وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لوفد رسمي ليبي يزور مملكة السويد منذ ما يزيد عن أحد عشر عاماً بالرغم من أن ليبيا تربطها علاقات صداقة واتفاقية دبلوماسية مع مملكة السويد منذ العام 1741م.

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